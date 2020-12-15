МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Курс нацвалюты РФ может "улететь" выше 86 рублей, а через год даже обвалиться в район 95 рублей к доллару в случае принятия самых жестких новых санкций в отношении России командой нового президента США Джо Байдена, следует из прогноза экономиста по России и СНГ ИК "Ренессанс Капитал" Софьи Донец.

"Приход Байдена — это микс хороших и отрицательных факторов для России. Естественно, со стороны отрицательных основное – это увеличение санкционного риска, потому что, в принципе, мы видели это в риторике выборной команды Байдена. К санкциям на Россию команда относится серьезно, относится к ним как к действенному инструменту, и ставит целью увеличение действенности этого инструмента как внешнеполитического механизма", — сказала Донец на пресс-брифинге "Россия и другие развивающиеся рынки. Подводим итоги и ждем разворота трендов". Доллар усилил рост к фунту на рисках по Brexit

"В наших расчетах мы исходим из того, что самым жестким является сценарий, если будет задействован и первичный, и вторичный рынок ОФЗ. В этом сценарии мы видим возможность ослабления рубля в диапазоне от 15% до 25% к доллару США за счет оттока не только из сегмента ОФЗ, но и из других сегментов, за счет эффекта "заражения", переоценки, и повышения рисковой премии на Россию в районе двух процентных пунктов", — отметила она.

Донец пояснила РИА Новости, что "здесь 15-25% к нашему базовому сценарию. В базовом прогнозируем курс рубля к доллару в 2021 году на уровне 75,2 рубля за доллар в среднем, 76,1 рубля за доллар на конец года". Таким образом, доллар может находиться в интервале 86,5-94 рубля к доллару на среднегодовом уровне и взлететь до 87,5-95,1 рубля через год, следует из подсчетов.

По словам эксперта, "остались триггеры", которые связаны с конфликтом с Украиной, а в риторике команды Байдена звучало, что вопрос Украины должен решаться. Еще один связан с договором об использовании химического оружия и "с кейсом Навального". Также эксперт называет вопрос о вмешательстве в выборы – доклад об этом должен быть сделан в Штатах до конца этой недели. Рубль ушел в отрыв. Что будет с ценами и доходами россиян

"Для нас более существенными санкциями являются санкции на рынок в целом. Если мы говорим о санкциях на вторичный рынок еврооблигаций или вторичный или первичный рынок государственного долга в рублях, то есть рынок ОФЗ, то… эти санкции для нас являются наиболее существенными. Для них мы оставляем вероятность менее 10% — в районе 5% на такие жесткие варианты санкций. Поэтому это не базовый сценарий, но мы к нему готовы", — резюмирует Донец.