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2020
https://1prime.ru/Financial_market/20201215/832586086.html
Официальный курс евро на среду вырос до 89,18 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 59,99 копейки — до 89,1846 рубля, курс доллара увеличился на 51,81 копейки — до 73,4453 рубля, следует из... ПРАЙМ, 15.12.2020
курсы валют, евро, доллар, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 59,99 копейки — до 89,1846 рубля, курс доллара увеличился на 51,81 копейки — до 73,4453 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла на 55,5 копейки, составив 80,528 рубля.