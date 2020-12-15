МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 59,99 копейки — до 89,1846 рубля, курс доллара увеличился на 51,81 копейки — до 73,4453 рубля, следует из данных Банка России. Доллар дешевеет к евро и иене в ожидании стимулирования экономики США

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла на 55,5 копейки, составив 80,528 рубля.