МОСКВА, 15 дек – ПРАЙМ. Нехватка рабочих на стройках, цифровизация девелоперского бизнеса и удорожание новостроек станут главными трендами рынка жилой недвижимости 2021 года в России, заявили эксперты на конференции REPA в МИА "Россия сегодня".

По мнению вице-президента "Инграда" Артема Бортневского, уходящий год не похож ни на один из предыдущих, однако отрасль даже в сложный период показала свою стрессоустойчивость. По его словам, одной из ключевых проблем стала нехватка рабочих на стройках, и это вызов, с которым придется столкнуться всем застройщикам в 2021 году. Россияне в 2021 году ждут роста цен на жилье и ставок по ипотеке

"У подавляющего большинства компаний есть проблема недокомплектации рабочих бригад на стройках, где обычно до 40% рабочих – граждане соседних стран. Сегодня, когда границы по-прежнему закрыты, мы имеем недокомплект по отдельным специальностям и позициям", — отметил он на конференции, посвященной итогам на рынке недвижимости.

Другим трендом станет дальнейшая цифровизация бизнеса застройщиков, отмечает коммерческий директор девелоперской компании ФСК Ольга Тумайкина. "Это всевозможные онлайн-сделки, онлайн-бронирования и онлайн-сервисы для клиентов", — отметила она. Риелторы объяснили, почему покупателей квартир в Москве лишили скидок

Как напомнила директор по развитию бизнеса компании "Метриум" Наталья Сазонова, программа льготной ипотеки под 6,5%, которую правительство запустило весной 2020 года в целях поддержки стройотрасли, привела к увеличению спроса на новостройки и повлияла на их удорожание. По ее мнению, цены продолжат расти как минимум до лета 2021 года. В России упростят получение налогового вычета при покупке квартиры

С таким прогнозом согласен и руководитель отдела сбора и анализа данных портала "Пульс продаж новостроек" Иршат Галиакберов. "Мы также считаем, что снижения цен точно не будет, а вилка повышения цен составит до 20%. При этом в Москве на это будет влиять не только выгодная ипотечная ставка, но и дефицит предложения в классах комфорт и бизнес", — сказал он.

По словам эксперта, по Москве среднее увеличение стоимости жилья по итогам 2020 года составило 22%.

"Стоит помнить, что дальнейшее увеличение количества проектов, строящихся с применением счетов эскроу, повышает их себестоимость, поэтому цены в любом случае не снизятся", — подытожил Галиакберов.

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