МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Московская биржа раскрыла параметры поставочного фьючерса на пшеницу, который торговая площадка готовится запустить до конца текущего года, рассказали представители биржи.

"Это фьючерс на пшеницу четвертого класса с установленными спецификацией, зарегистрированной Банком России, качественными характеристиками и объемом пшеницы. Поставка будет осуществляться с зарегистрированных на Национальной товарной бирже элеваторов Воронежской области", — сообщил на онлайн-конференции управляющий директор по продажам и развитию бизнеса, член правления Московской биржи Игорь Марич.

Центральный регион РФ – пересечение товарных потоков зерна на экспорт и для внутреннего потребления. В отличие от южных регионов, где цена зерна полностью зависит от экспортного спроса, в центральном регионе ценообразование более сбалансированное, так как базируется как на экспортном, так и на внутреннем спросе, говорится в презентации Московской биржи. Мосбиржа допустит к торгам акции 15 крупных иностранных компаний

"Воронежская область является основной точкой Центрального региона для более сбалансированного ценообразования для всех участников. Для нас очень важно иметь спрос как со стороны экспортного потенциала, так и со стороны потребителей зерна", — отметил директор по продажам, руководитель направления департамента срочного рынка Московской биржи Евгений Бурцев.

По словам Марича, исполнение обязательств по сделкам с фьючерсами на пшеницу будет обеспечивать Национальный клиринговый центр. Поставка будет осуществляться за счет заключения сделок спот на Национальной товарной бирже. Минимизировать риски поставки и проведения расчетов по поставочным сделкам спот на НТБ будет Национальный расчетный депозитарий.

Цена фьючерса — стоимость одной тонны пшеницы 4 класса на базовых аккредитованных элеваторах в Воронежской области (без НДС), минимальная партия поставки — не менее 200 тонн (то есть 8 фьючерсов). Месяцы исполнения: март, сентябрь, декабрь. Последний день торгов — 10 число месяца исполнения. "ВТБ Капитал" будет основным маркетмейкером, а Mirogroup будет помогать обеспечивать поставку при исполнении фьючерсных контрактов на пшеницу.