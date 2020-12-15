МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Московская биржа раскрыла параметры поставочного фьючерса на пшеницу, который торговая площадка готовится запустить до конца текущего года, рассказали представители биржи.
"Это фьючерс на пшеницу четвертого класса с установленными спецификацией, зарегистрированной Банком России, качественными характеристиками и объемом пшеницы. Поставка будет осуществляться с зарегистрированных на Национальной товарной бирже элеваторов Воронежской области", — сообщил на онлайн-конференции управляющий директор по продажам и развитию бизнеса, член правления Московской биржи Игорь Марич.
Центральный регион РФ – пересечение товарных потоков зерна на экспорт и для внутреннего потребления. В отличие от южных регионов, где цена зерна полностью зависит от экспортного спроса, в центральном регионе ценообразование более сбалансированное, так как базируется как на экспортном, так и на внутреннем спросе, говорится в презентации Московской биржи.
"Воронежская область является основной точкой Центрального региона для более сбалансированного ценообразования для всех участников. Для нас очень важно иметь спрос как со стороны экспортного потенциала, так и со стороны потребителей зерна", — отметил директор по продажам, руководитель направления департамента срочного рынка Московской биржи Евгений Бурцев.
По словам Марича, исполнение обязательств по сделкам с фьючерсами на пшеницу будет обеспечивать Национальный клиринговый центр. Поставка будет осуществляться за счет заключения сделок спот на Национальной товарной бирже. Минимизировать риски поставки и проведения расчетов по поставочным сделкам спот на НТБ будет Национальный расчетный депозитарий.
Цена фьючерса — стоимость одной тонны пшеницы 4 класса на базовых аккредитованных элеваторах в Воронежской области (без НДС), минимальная партия поставки — не менее 200 тонн (то есть 8 фьючерсов). Месяцы исполнения: март, сентябрь, декабрь. Последний день торгов — 10 число месяца исполнения. "ВТБ Капитал" будет основным маркетмейкером, а Mirogroup будет помогать обеспечивать поставку при исполнении фьючерсных контрактов на пшеницу.
https://1prime.ru/Financial_market/20201215/832588957.html