МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером активно растет на фоне ослабления курса американской валюты, инвесторы также ждут новостей о пакете стимулов для экономики США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.48 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,21%, или на 22,25 доллара, до 1854,35 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом дорожал на 2,19%, до 24,573 доллара за унцию.

Стоимость желтого металла во вторник поддерживается более слабым курсом доллара. Ослабление доллара оказывает поддержку стоимости золота, так как в этом случае оно становится дешевле для держателей иностранной валюты. Эксперты видят признаки надувания "пузыря" на рынке золота

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,1%, до 90,62 пункта.

Снижение курса американской валюты, в свою очередь, обусловлено оптимизмом вокруг стимулирования экономики США. Ранее в декабре американский министр финансов Стивен Мнучин предложил проект суммой в 916 миллиардов долларов.

Окончательное решение до сих пор не было принято. Аналитики также считают, что рост числа случаев коронавируса и вызванные им карантинные ограничения окажут влияние на сроки и размер пакета.

"Европа, Азия, Южная Корея, Япония и США находятся в отчаянном положении, что вызывает определенные ожидания по поводу стимулов и дает золоту небольшой толчок", — считает сырьевой стратег Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen), мнение которого приводит агентство Рейтер.

Золото также рассматривается как средство защиты от инфляции, которая может возникнуть в результате выделения пакета большого объема.

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