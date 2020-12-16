ВАШИНГТОН, 16 дек — ПРАЙМ. Биржи США закрылись в плюсе на позитиве по вакцине и стимулированию ВВП, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы растут на ожиданиях вакцинации от коронавируса

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,25%, до 3694,67 пункта, промышленный Dow Jones поднялся на 1,14%, до 30200,76 пункта, а технологический NASDAQ вырос на 1,25%, до 12595,06 пункта, и поставил очередной рекорд.

Ранее СМИ писали, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США собирается одобрить в пятницу вакцину против COVID-19 от американской компании Moderna. Это будет уже вторая вакцина, первой — производства Pfizer — уже вакцинируют медиков в США.

Кроме того, в конгрессе США продолжаются переговоры о стимулировании экономики в объеме примерно на 900 миллиардов долларов в связи с эпидемией. Несмотря на то что договориться не удается с августа, оптимизма прибавилось на сообщениях о том, что члены конгресса не поедут на рождественские каникулы, пока не примут какой-либо вариант стимулирующего законопроекта.

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