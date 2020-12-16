МОСКВА, 16 дек — Dow Jones. Фьючерсы на золото во вторник в Нью-Йорке закрылись с повышением, восстановившись с двухнедельного минимума. Рост котировок объясняется перспективами принятия еще одного пакета налогово-бюджетного стимулирования до конца этого года. Биржи США закрылись в плюсе на позитиве по вакцине и стимулированию ВВП

“Цены на золото растут на оптимизме в отношении скорого принятия компромиссного пакета стимулирующих мер”, – констатировал Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик Oanda.

Февральские фьючерсы на золото выросли на 23,20 доллара, или на 1,3%, до 185,30 доллара за унцию. В понедельник котировки завершили торги с понижением на 0,6%, на минимуме закрытия наиболее активно торгующихся контрактов со 2 декабря, согласно данным FactSet.

Мартовские фьючерсы на серебро выросли на 60 центов, или 2,5%, до 24,644 доллара за унцию, после снижения на 0,2% на предыдущей сессии.

Инвесторы сосредоточены на шагах двухпартийной группы законодателей Конгресса США, которая в понедельник предложила очередной проект мер стимулирования, состоящий из двух частей, выделив наиболее острые вопросы, задерживающие заключение соглашения, в отдельный пакет. Предложенный пакет помощи стоимостью 748 млрд долларов включает меры, получившие широкую поддержку, такие как выплата дополнительного еженедельного пособия по безработице и программу поддержки компаний. Между тем более острые вопросы, в том числе программа поддержки региональных и муниципальных властей, включены во второй предложенный пакет мер стоимостью 160 млрд долларов.

Между тем распространение вакцины Pfizer и BioNTech уже началось. Первые вакцинации в США имели место в понедельник. В Великобритании вакцинация началась еще на прошлой неделе. Фондовые биржи Европы растут на ожиданиях вакцинации от коронавируса

"Политическое давление достигает критического уровня. Распространение вируса в период праздников может спровоцировать новые локдауны, которые заставят многие предприятия закрыться", – отметил Мойя.

Многие экономисты считают критически важной новую программу налогово-бюджетного стимулирования. В то же время она может поддержать золото, так как увеличение бюджетного дефицита в ходе программы покупки облигаций означает ослабление доллара.

“Золото снова торгуется около уровня 1850 долларов за унцию и может продолжить рост в цене, если Конгресс продолжит движение в сторону утверждения компромиссного пакета помощи”, – рассуждает Мойя.

Однако аналитик также обращает внимание на негативные для золота факторы, включая ослабление покупок со стороны биржевых фондов, успешный вывод вакцин на рынок и завершение президентских выборов в США.

Росту цен на драгоценные металлы также способствуют экономические данные США.

Рост производственной активности в зоне ответственности Федерального резервного банка Нью-Йорка в декабре несколько замедлился. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные банком во вторник.

Мартовские фьючерсы на медь выросли на 0,5% до 3,5445 доллара за фунт. Январские фьючерсы на платину выросли на 2,3% до 1039,30 доллара за унцию. Мартовские фьючерсы на палладий выросли на 0,2% до 2,324 доллара за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong, Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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