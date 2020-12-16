МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Цена на медь в среду утром незначительно опускается после роста днем ранее, в то время как рынки ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.49 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,08% — до 3,541 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Днем ранее медь подорожала там на 0,5%.

А по итогам торгов вторника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,41%, до 7782,5 доллара, алюминия — снизилась на 0,85%, до 2029,5 доллара, цинка — на 0,76%, до 2814,5 доллара за тонну. Медь дешевеет на обострении опасений вокруг коронавируса

Рост котировок меди во вторник был связан с макростатистикой из Китая, крупнейшего в мире потребителя этого промышленного металла. Промпроизводство в стране в ноябре выросло на 7% в годовом выражении, максимально за последние почти полтора года, после роста на 6,9% в октябре.

Инвесторы также ожидают позднее в ходе торгов итогов очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Как ожидается, регулятор обновит свои экономические прогнозы и сохранит учётную ставку на текущем уровне. Медь может быть чувствительна к этим итогам, так как они влияют на курс доллара, что, в свою очередь, отражается на стоимости сырьевых товаров, в том числе меди.