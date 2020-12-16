МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 16 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:00 USD США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (октябрь) 108,9 млрд долл 51,9 млрд долл (факт)
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 1,141 млн барр 1,973 млн барр (факт)
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний 360 млрд йен 570 млрд йен (факт)
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (ноябрь) -0,2% -4,2% (факт)
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (ноябрь) 871,7 млрд йен 366,8 млрд йен (факт)
3:00 AUD Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м) -1,3% 15,2% (факт)
3:30 JPY Япония — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг 47,8 47,2 (факт)
10:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь) 0% 0,1%
10:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь) 0,7% 0,6%
10:00 GBP Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (ноябрь) 0,2% 0,4%
11:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь) 49,6 50,1
11:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (декабрь) 38,8 40
11:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь) 57,8 56,4
11:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (декабрь) 46 44
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь) 53,8 53
12:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (декабрь) 45,3 45,8
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (декабрь) 41,7 41,9
12:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) 49  
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь) 55,6  
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (декабрь) 47,6  
12:50 EUR Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух    
13:00 EUR Еврозона — Заседание Еврогруппы    
13:00 EUR Еврозона — Уровень заработной платы (г/г) (3кв2020) 5,2%  
13:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (октябрь) 24,8 млрд евро 22 млрд евро
13:40 EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций -0,57%  
16:30 USD США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (ноябрь) 0,2% 0,1%
16:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) 0,2%  
16:30 USD США — Индекс цен на импорт (м/м) -0,1%  
16:30 USD США — Объём розничных продаж (м/м) (ноябрь) 0,3% -0,3%
16:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь) 0,4%  
16:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь) 1%  
16:30 CAD Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь) 0,4% 0,2%
16:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (октябрь) 4,46 млрд канад. долл  
16:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (октябрь) 0,9% 0,9%
17:00 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии    
17:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь) 56,7 55,7
17:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (декабрь) 58,6  
17:45 USD США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (декабрь) 58,4 55,9
18:00 USD США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (октябрь) 0,7% 0,7%
18:00 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (октябрь) 0,7%  
18:30 USD США — Запасы сырой нефти 15,189 млн барр -3,5 млн барр
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -1,364 млн барр  
18:30 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
19:15 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель    
20:00 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана    
22:00 USD США — Экономические прогнозы Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    
22:00 USD США — Заявление FOMC    
22:00 USD США — Решение по процентной ставке ФРС 0,25% 0,25%
22:30 USD США — Пресс-конференция FOMC    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Газпром — СД (решение об участии компании в качестве учредителя в Автономной некоммерческой организации "Институт нефтегазовых технологических инициатив")    
  RUB Интер РАО — СД (утверждение стандарта оценки реализации долгосрочной программы развития группы и выполнения ключевых показателей эффективности)    
  RUB Энел Россия — СД (бизнес-план общества на 2021-2023, бюджет на 2021)    