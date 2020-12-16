События в сфере макроэкономики и бизнеса 16 декабря
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 16 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:00
|USD
|США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (октябрь)
|108,9 млрд долл
|51,9 млрд долл (факт)
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|1,141 млн барр
|1,973 млн барр (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний
|360 млрд йен
|570 млрд йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (ноябрь)
|-0,2%
|-4,2% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (ноябрь)
|871,7 млрд йен
|366,8 млрд йен (факт)
|3:00
|AUD
|Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м)
|-1,3%
|15,2% (факт)
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг
|47,8
|47,2 (факт)
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь)
|0%
|0,1%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь)
|0,7%
|0,6%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (ноябрь)
|0,2%
|0,4%
|11:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь)
|49,6
|50,1
|11:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (декабрь)
|38,8
|40
|11:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь)
|57,8
|56,4
|11:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (декабрь)
|46
|44
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь)
|53,8
|53
|12:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (декабрь)
|45,3
|45,8
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (декабрь)
|41,7
|41,9
|12:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI)
|49
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь)
|55,6
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (декабрь)
|47,6
|12:50
|EUR
|Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух
|13:00
|EUR
|Еврозона — Заседание Еврогруппы
|13:00
|EUR
|Еврозона — Уровень заработной платы (г/г) (3кв2020)
|5,2%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (октябрь)
|24,8 млрд евро
|22 млрд евро
|13:40
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|-0,57%
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (ноябрь)
|0,2%
|0,1%
|16:30
|USD
|США — Индекс цен на экспорт (м/м)
|0,2%
|16:30
|USD
|США — Индекс цен на импорт (м/м)
|-0,1%
|16:30
|USD
|США — Объём розничных продаж (м/м) (ноябрь)
|0,3%
|-0,3%
|16:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь)
|0,4%
|16:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь)
|1%
|16:30
|CAD
|Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь)
|0,4%
|0,2%
|16:30
|CAD
|Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (октябрь)
|4,46 млрд канад. долл
|16:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (октябрь)
|0,9%
|0,9%
|17:00
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь)
|56,7
|55,7
|17:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (декабрь)
|58,6
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (декабрь)
|58,4
|55,9
|18:00
|USD
|США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (октябрь)
|0,7%
|0,7%
|18:00
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (октябрь)
|0,7%
|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|15,189 млн барр
|-3,5 млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-1,364 млн барр
|18:30
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|19:15
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|20:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
|22:00
|USD
|США — Экономические прогнозы Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|22:00
|USD
|США — Заявление FOMC
|22:00
|USD
|США — Решение по процентной ставке ФРС
|0,25%
|0,25%
|22:30
|USD
|США — Пресс-конференция FOMC
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Газпром — СД (решение об участии компании в качестве учредителя в Автономной некоммерческой организации "Институт нефтегазовых технологических инициатив")
|RUB
|Интер РАО — СД (утверждение стандарта оценки реализации долгосрочной программы развития группы и выполнения ключевых показателей эффективности)
|RUB
|Энел Россия — СД (бизнес-план общества на 2021-2023, бюджет на 2021)
https://1prime.ru/Financial_market/20201216/832594669.html