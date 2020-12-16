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https://1prime.ru/Financial_market/20201216/832595339.html
Индекс Мосбиржи ускоряет рост
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Индекс Мосбиржи ускорил рост после открытия торгов, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск среды рос на 0,78% — до 3273,5 пункта, долларовый... ПРАЙМ, 16.12.2020
рынок акций, мосбиржа, ртс, новости, рынки, индексы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи ускорил рост после открытия торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск среды рос на 0,78% — до 3273,5 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,1%, до 1405,8 пункта.
На старте торгов индекс Мосбиржи поднимался на 0,66%. При этом индекс РТС показывает более сильную динамику за счет стабильного рубля.
Февральский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,41% — до 50,55 доллара за баррель.