МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи ускорил рост после открытия торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск среды рос на 0,78% — до 3273,5 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,1%, до 1405,8 пункта. Эксперты дали прогноз по динамике рынка акций и курса рубля

На старте торгов индекс Мосбиржи поднимался на 0,66%. При этом индекс РТС показывает более сильную динамику за счет стабильного рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,41% — до 50,55 доллара за баррель.