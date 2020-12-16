МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск среды снизился на 2,52 копейки, составив 73,4201 рубля, свидетельствуют данные биржи.

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Доллар дешевеет к евро и иене перед итогами заседания ФРС

В вторник средневзвешенный курс доллара составлял 73,4453 рубля за доллар.