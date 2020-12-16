МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Предприятия России по итогам января-сентября 2020 года произвели 269,89 тонны золота, добытого и полученного в результате попутного производства, включая переработку ломов и отходов, а также в концентратах — это приблизительно на 0,6% меньше, чем в аналогичный период 2019 года, сообщает Союз золотопромышленников России.

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Прирост производства золота в январе-сентябре 2020 года обеспечил, в частности, "Полюс" за счет увеличения производства на Наталкинском, Куранахском и других месторождениях, и повышения извлечения золота на Олимпиаде. В текущем году на Куранахской ЗИФ производительность впервые превысит рубеж в 6 млн тонн.

Также прирост производства обеспечили: Petropavlovsk за счет объемов переработки собственных и сторонних упорных концентратов на Покровском автоклавно-гидрометаллургическом комплексе; Polymetal за счет повышения качества концентрата на Албазинской обогатительной фабрике и высокого извлечения золота из упорных концентратов на Амурском ГМК; Nordgold за счет развития проекта Гросс; "Сусуманзолото" за счет запуска двух новых рудников — Штурмовского в Магаданской области и Верхне-Алиинского в Забайкальском крае. Кроме того, прирост обусловила успешная работа компаний: "Высочайший"; Mangazeya Mining; Auriant Mining; ГРК "Быстринское"; "Прииск Соловьевский"; "Васильевский рудник"; А/С "Дальневосточные ресурсы"; АО "Берелех".

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"Ранее Союз золотопромышленников слегка повысил свой первоначальный прогноз по общему производству золота в России в 2020 году — до 371,5 тонны. Однако, с учетом продолжающегося два квартала подряд резкого спада производства золота из вторичного сырья, мы считаем, что общее производство золота в России в 2020 году может вернуться на уровень предыдущего года. Рост производства первичного золота из минерального сырья может сохраниться на уровне 2% по сравнению с предыдущим годом," – отметил председатель Союза золотопромышленников Сергей Кашуба.