МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Предприятия России по итогам января-сентября 2020 года произвели 269,89 тонны золота, добытого и полученного в результате попутного производства, включая переработку ломов и отходов, а также в концентратах — это приблизительно на 0,6% меньше, чем в аналогичный период 2019 года, сообщает Союз золотопромышленников России.

!Золотой слиток

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По информации союза, в январе-сентябре 2020 года производство золота, добытого недропользователями РФ, выросло на 2,3% — до 218,406 тонны, при попутном производстве цветных металлов получено 12,667 тонны (снижение на 2,5%). Еще 22,691 тонны золота получено после переработки ломов и отходов (-20,2%), производство золота в концентратах за период снижено на 3,2% – до 16,126 тонны.

Прирост производства золота в январе-сентябре 2020 года обеспечил, в частности, "Полюс" за счет увеличения производства на Наталкинском, Куранахском и других месторождениях, и повышения извлечения золота на Олимпиаде. В текущем году на Куранахской ЗИФ производительность впервые превысит рубеж в 6 млн тонн.

Также прирост производства обеспечили: Petropavlovsk за счет объемов переработки собственных и сторонних упорных концентратов на Покровском автоклавно-гидрометаллургическом комплексе; Polymetal за счет повышения качества концентрата на Албазинской обогатительной фабрике и высокого извлечения золота из упорных концентратов на Амурском ГМК; Nordgold за счет развития проекта Гросс; "Сусуманзолото" за счет запуска двух новых рудников — Штурмовского в Магаданской области и Верхне-Алиинского в Забайкальском крае. Кроме того, прирост обусловила успешная работа компаний: "Высочайший"; Mangazeya Mining; Auriant Mining; ГРК "Быстринское"; "Прииск Соловьевский"; "Васильевский рудник"; А/С "Дальневосточные ресурсы"; АО "Берелех".

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Союз золотопромышленников сообщает также, что общее производство серебра в России в первые девять месяцев 2020 года снизилось на 2,3% в сравнении с январем-сентябрем годом ранее — до 1094,54 тонны. В общем объеме 324,02 тонны (-7,2%) серебра получено добывающими предприятиями; 246,29 тонны (-1,2%) — при попутном производстве цветных металлов; 386,75 тонны (-5,2%) — в серебросодержащих концентратах. Еще 137,48 тонны (+20,2%) — при переработке ломов и отходов.

Золотые слитки

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Союз золотопромышленников России подтверждает свой обновленный прогноз по увеличению общего производства золота в 2020 году приблизительно на 1% — до 371,5 тонны, в том числе 336,5 тонны будет первичный металл – добыча (304 тонны), попутное извлечение (20 тонн) и в концентратах (20 тонн). Прогноз по общему производству серебра в России на 2020 год также не изменился — 1500 тонн (в 2019 — 1561 тонна).

"Ранее Союз золотопромышленников слегка повысил свой первоначальный прогноз по общему производству золота в России в 2020 году — до 371,5 тонны. Однако, с учетом продолжающегося два квартала подряд резкого спада производства золота из вторичного сырья, мы считаем, что общее производство золота в России в 2020 году может вернуться на уровень предыдущего года. Рост производства первичного золота из минерального сырья может сохраниться на уровне 2% по сравнению с предыдущим годом," – отметил председатель Союза золотопромышленников Сергей Кашуба.