МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в среду растут, инвесторы ожидают публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.58 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,28%, до 30196 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,22%, до 12625 пунктов, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,31%, до 3698,38 пункта.

В среду внимание рынков будет сосредоточено на итогах заседания ФРС. Ожидается, что регулятор сохранит сохранит базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также обновит экономические прогнозы. Февральский фьючерс нефти Brent поднялся выше $46 за баррель

"Если процентные ставки продолжат оставаться на том же низком уровне, если центробанки действительно будут поддерживать рынки и использовать все инструменты в их распоряжении, то не будет ничего удивительного в том, что рынки находятся на нынешнем уровне", — прокомментировал газете Wall Street Journal глава инвестиционной стратегии Global Advisors Альтаф Кассам (Altaf Kassam).

Кроме того, стратег заметил, что любые проблемы из области вакцинации населения (неожиданные побочные эффекты или проблемы с доставкой) могут омрачить рыночный оптимизм, однако даже в этом случае в следующем году ожидается рост. Ранее в понедельник в США началась вакцинация населения с использованием вакцины Pfizer-BioNTech.

Инвесторы также ожидают данные по объему розничных продаж в США в ноябре. Эксперты прогнозируют, что в месячном выражении показатель снизился на 0,3% после роста на 0,3% в октябре.