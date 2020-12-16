События в сфере макроэкономики и бизнеса 17 декабря
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 17 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Изменение уровня занятости (ноябрь)
|178,8 тыс
|50 тыс
|3:30
|AUD
|Австралия — Изменение полной занятости (ноябрь)
|97 тыс
|3:30
|AUD
|Австралия — Уровень безработицы (ноябрь)
|7%
|7%
|предв.
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|-0,027%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь)
|0,2%
|0,2%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь)
|-0,3%
|-0,3%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь)
|0,2%
|-0,3%
|15:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (декабрь)
|0
|15:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (декабрь)
|0
|15:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (декабрь)
|9
|9
|15:00
|GBP
|Великобритания — Общий объём программы QE Банка Англии (декабрь)
|875 млрд ф.ст.
|825 млрд ф.ст.
|15:00
|GBP
|Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (декабрь)
|0,1%
|0,1%
|16:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (ноябрь)
|-0,1%
|16:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (ноябрь)
|1,544 млн
|1,55 млн
|16:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (м/м) (ноябрь)
|4,9%
|16:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (ноябрь)
|1,53 млн
|1,53 млн
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|853 тыс
|800 тыс
|16:30
|USD
|США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (декабрь)
|26,3
|20
|16:30
|USD
|США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (декабрь)
|27,2
|18:30
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Бена Бродбента
|19:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|20:30
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|12:00
|RUR
|Ежегодная пресс-конференция Президента России Владимира Путина /в формате видеоконференции/
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 11.12)
|587,7 млрд долл (на 04.12)
|RUB
|Детский мир — ВОСА (реестр закрыт 22.11.20, в заочной форме, див-ды 9м2020)
|5,06 (9м2019) + 3(фин) — див-д 2019
|2,5 (1П2020) + 5,08 (9м2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 28.12.2020) — див-д 2020
|RUB
|МТС — СД (о реорганизации в форме присоединения дочерних обществ, о созыве ВОСА, об одобрении крупных сделок /стоимостью свыше 100 млн долл/)
|RUB
|Аэрофлот — СД (о сделке с заинтересованностью по передаче в сублизинг авиакомпании "Россия" самолетов Sukhoi SuperJet 100)
https://1prime.ru/Financial_market/20201216/832599172.html