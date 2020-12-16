МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 17 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (ноябрь) 178,8 тыс 50 тыс
3:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (ноябрь) 97 тыс  
3:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (ноябрь) 7% 7%
предв. EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций -0,027%  
13:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь) 0,2% 0,2%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь) -0,3% -0,3%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь) 0,2% -0,3%
15:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (декабрь) 0  
15:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (декабрь) 0  
15:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (декабрь) 9 9
15:00 GBP Великобритания — Общий объём программы QE Банка Англии (декабрь) 875 млрд ф.ст. 825 млрд ф.ст.
15:00 GBP Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (декабрь) 0,1% 0,1%
16:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (ноябрь) -0,1%  
16:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (ноябрь) 1,544 млн 1,55 млн
16:30 USD США — Объём строительства новых домов (м/м) (ноябрь) 4,9%  
16:30 USD США — Объём строительства новых домов (ноябрь) 1,53 млн 1,53 млн
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 853 тыс 800 тыс
16:30 USD США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (декабрь) 26,3 20
16:30 USD США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (декабрь) 27,2  
18:30 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Бена Бродбента    
19:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель    
20:30 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
12:00 RUR Ежегодная пресс-конференция Президента России Владимира Путина /в формате видеоконференции/    
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 11.12) 587,7 млрд долл (на 04.12)  
  RUB Детский мир — ВОСА (реестр закрыт 22.11.20, в заочной форме, див-ды 9м2020) 5,06 (9м2019) + 3(фин) — див-д 2019 2,5 (1П2020) + 5,08 (9м2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 28.12.2020) — див-д 2020
  RUB МТС — СД (о реорганизации в форме присоединения дочерних обществ, о созыве ВОСА, об одобрении крупных сделок /стоимостью свыше 100 млн долл/)    
  RUB Аэрофлот — СД (о сделке с заинтересованностью по передаче в сублизинг авиакомпании "Россия" самолетов Sukhoi SuperJet 100)    