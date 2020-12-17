МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы в среду закрылись преимущественно ростом, инвесторы с оптимизмом смотрят на перспективы мировой экономики в связи с началом вакцинации от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,35%, до 6548 пунктов, французский CAC 40 — вырос на 0,03%, до 5549,46 пункта, немецкий индекс DAX увеличился на 0,75%, до 13667,25 пункта.

Вакцинация уже началась в Великобритании и США. Власти Германии и Франции рассчитывают, что такие же кампании могут начаться в их странах ещё до Нового года. Это поддерживает оптимизм на фондовых рынках, поскольку инвесторы видят в этом надежду на скорое снятие карантинных ограничений и восстановление экономической активности. Рынок нефтепродуктов: биржа вместо демпфера

В то же время некоторый прогресс в продвижении к объявленным целям при переговорах в связи с выходом Великобритании из Евросоюза (Brexit) парадоксальным образом навредил британскому индексу. Вызванное этим укрепление фунта стерлингов на 0,7% к доллару, который и сам продолжает серьёзно слабеть к другим основным мировым валютам, снижает относительный потенциальный доход компаний-экспортеров.

"Существует некоторый оптимизм по поводу Brexit, но этого еще не достаточно, чтобы разразиться сверхсильным ралли, подобное которому вы могли бы увидеть, если бы о договоре было объявлено", — считает аналитик Spreadex Коннор Кэмпбелл (Connor Campbell), чьи слова цитирует Рейтер.

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