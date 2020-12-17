МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний, кроме "Ленты" и "Северстали", в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом котировок, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1,6%, до 6,08 доллара, "Новатэка" — на 1,62%, до 163,5 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 0,68%, до 70,88 доллара, "Газпрома" — на 4,69%, до 5,8 доллара, "Газпром нефти" — на 2,27%, до 22,55 доллара. Компании обсуждают способы спасения американского бизнеса TikTok после запрета Трампа

Цена бумаг "Норникеля" выросла на 1,3%, до 32,02 доллара, "Северстали" — уменьшилась на 0,47%, до 17,09 доллара, расписок НЛМК — выросла на 0,56%, до 28,96 доллара.

Расписки ВТБ увеличились в стоимости на 1,15%, до 1,01 доллара, Сбербанка — на 0,1% до 15,62 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 1,82%, до 33,65 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 0,78%, до 7,8 доллара, "Магнита" — на 1,15%, до 17,57 доллара. Цена расписок "Ленты" снизилась на 2,05%, до 3,35 доллара.

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