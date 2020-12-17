МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Рубль в четверг растет против доллара и стабилен к евро на фоне роста аппетита к риску на мировых торговых площадках.

Обновление нефтью максимумов с марта, рост "развивающихся валют" и западных фондовых рынков помогают рублю обновлять максимумы с августа против доллара.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.14 мск снижался на 49 копеек, до 72,86 рубля, курс евро – на 1 копейку, до 89,37 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в четверг доллар опускался до 72,65 рубля – минимума с августа. Евро на форексе растет на 0,55%, до 1,2264 доллара. Доллар начал расти к иене после сохранения ставки ФРС США

РУБЛЬ — ТРЕТИЙ ДЕНЬ РОСТА

Российская валюта после короткой передышки продолжила укрепляться и растет третий день против доллара, отыгрывая позитивные внешние сигналы о росте аппетита к риску.

Так, снижение курса доллара в четверг вечером поддерживает рост цен на нефть, поскольку делает ее дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой. Кроме того, начало использования вакцин от коронавируса дает надежду на скорое снятие карантинных ограничений и восстановление мирового спроса на топливо.

В итоге стоимость фьючерсов на сорт марки Brent обновила в четверг максимум с марта, поднявшись почти до 52 долларов за баррель

Также преобладает позитивная динамика западных фондовых индексов и большинства "развивающихся валют". Аппетит к риску растет на сообщениях о том, что республиканцы и демократы в США завершают переговоры о программе помощи экономике с суммой финансирования в 900 миллиардов долларов.

В итоге, доллар теряет вечером к рублю 0,6%, евро почти не меняется. Рублевая цена нефти колеблется около 3,75 тысячи за баррель сорта Brent. Расклад сил между рублем и долларом неожиданно изменился

ПРОГНОЗЫ

Рубль пытается воспользоваться благоприятной конъюнктурой: спросом на риск на внешних площадках, слабостью доллара, позитивной динамикой цен на нефть и дополнительной поддержкой со стороны декабрьского налогового периода, рассуждает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

"Сегодня у рублевых "быков" есть хороший потенциал завершить день ниже 73 рублей за доллар. По сути, это официально закрывает предыдущий среднесрочный диапазон 80-75 и указывает на переход курса в новый среднесрочный диапазон 75-70 рублей за доллар. При таком раскладе движения к верхней границе диапазона уже будут рассматриваться как привлекательная возможность купить рубль (продать доллар) на более выгодных уровнях", — добавил он.

Пока преждевременно говорить о том, что получится закрепить доллар ниже 73 рублей, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"В случае же, если это произойдет, возрастут риски дальнейшей негативной динамики доллара и отступления в район 70 рублей", — отметил эксперт.

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