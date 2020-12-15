МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Росту рубля поспособствовал всплеск интереса глобальных инвесторов к рисковым активам на развивающихся рынках, считают опрошенные "Прайм" эксперты. Однако даже его долгосрочное укрепление не сможет повлиять на уровень жизни россиян, а отечественная экономика способна на восстановление лишь к 2023 году.

ЧЕМ СПРОВОЦИРОВАН РОСТ

За последние шесть недель рубль подорожал к доллару на 10%. А в начале новой торговой недели он обновил максимальные уровни в паре с долларом с начала августа.

Этот рост в первую очередь спровоцирован новостями о скором начале массовой вакцинации — уже готово несколько перспективных вакцин от коронавируса. Надежды на то, что пандемия скоро закончится, а глобальная экономика начнет восстановление, стали основой этого роста — и бирж, и валют развивающихся стран, объясняют эксперты. Инвестбанкир спрогнозировал ослабление доллара до 65 рублей

К покупкам рисковых активов игроков также толкает очередное продление дедлайна по Brexit и продолжение переговоров между Британией и ЕС, предотвращение приостановки работы правительства США и сильный экономический отчет из Японии, который указал на дальнейшее восстановление экономики страны, считает руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

"Российская валюта поддерживается и растущими котировками нефти — инвесторы ожидают скорого восстановления спроса на энергоносители", — отмечает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

Кроме того, с ноября улучшилась геополитическая обстановка, что уменьшило риски усиления антироссийских санкций, добавляет эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Отчасти последняя волна роста российской валюты была вызвана падением доллара на мировом рынке, к евро рубль подорожал всего на 6,5%.

ЧТО БУДЕТ С РУБЛЕМ

Однако текущая волна роста рубля, скорее всего, близка к завершению. Продлить ее может только ускорение роста нефти, что по мнению экспертов выглядит слишком оптимистичным сценарием, учитывая, что она уже подорожала на более чем 40% всего за 1,5 месяца.

"Текущий долгий тренд на мировых площадках — это очень эмоциональный рост, который не имеет под собой фундаментальных оснований. Рынки растут на эмоциях, а не на основе цифровых данных о том, что мировая экономика растет", — поясняет Тузов.

Если на рынки придет негатив — третья волна пандемии, сложности с массовой вакцинацией, слабые темпы восстановления экономик разных стран — тенденция резко изменится. Биржевые индексы пойдут вниз, а рубль начнет ослабление.

И все же позитивный сценарий имеет право на существование. По словам аналитика, рубль может укрепиться в ближайшие дни до 72 рублей за доллар.

Дальнейшее же восстановление мировой экономики в 2021 году поднимет спрос на сырьевые активы и поддержит позитивный тренд на товарных и фондовых рынках. "И это дает неплохой шанс рублю на продолжение укрепления в новом 2021 году до уровней 65 за доллар, учитывая позитивные перспективы торгового и платежного баланса России", — прогнозирует генеральный директор "УК Спутник — Управление капиталом" Александр Лосев.

НЕ РОСТ, А ВОССТАНОВЛЕНИЕ

При этом эксперты подчеркивают, что рубль сейчас не растет, а скорее возвращается к нормальности после аномальной перепроданности в конце октября. Он всего лишь отыграл часть потерь 2020 года, в начале которого доллар стоил около 61 рубль, а евро — 68.

Именно поэтому подобное укрепление национальной валюты не повлияет на уровень жизни россиян. Крепкий рубль может сказаться на ценах потребительских товаров с лагом в три месяца минимум, отмечает Лосев. Названы продукты, которые могут исчезнуть с прилавков из-за заморозки цен

Так или иначе, после новогоднего периода высокого спроса стоимость продуктов наверняка начнет снижаться, считает Тузов. Однако существенным это снижение не будет, а с учетом резкого подорожания ряда продуктов в 2020 году речь идет лишь о частичной компенсации выросших цен. Как сообщалось, опережающими темпами дорожали сахар, подсолнечное масло, а также хлеб и мука. После начала реализации мер по стабилизации цен они, по мнению аналитиков, и дешеветь начнут первыми. А вот дорогие продукты, например, красная икра и пармезан, доступнее не станут.

При этом курс рубля сейчас играет далеко не определяющую роль в формировании уровня жизни граждан, обращают внимание аналитики. Никто пока не ожидает значительного роста реальных доходов граждан — ситуация в экономике далека от того, чтобы возникали подобные прогнозы.

Основную роль в динамике уровня жизни на долгосрочном горизонте играют темпы экономического роста. А темпы восстановления российской экономики, как ожидается, будут весьма умеренными. Эксперты прогнозируют, что на уровень конца 2019 года экономика вернется только к 2023 году, поэтому быстрого улучшения уровня жизни вряд ли стоит ожидать.