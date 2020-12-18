МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Стоимость доллара к основным мировым валютам продолжает подниматься, как и утром, рост связан с коррекционной динамикой после снижения до минимальных уровней с весны 2018 года за прошедшую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.03 мск курс евро к доллару снижался до 1,2254 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2266 доллара. Эксперты рассказали, как Банк России влияет на carry trade и курс рубля

Курс доллара к иене рос до 103,41 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,1 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,13%, до 89,94 пункта. За четыре дня снижения индекс потерял 1,3%.

Стоимость доллара к евро и индекс доллара на текущей неделе достигли наименьших значений с весны 2018 года, так как инвесторы ожидали поддержку экономики США. О возможной необходимости поддержки заявлял и глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл. Зачем в России придумали фьючерс на жилье

Тем временем конгресс США продолжает согласовывать первый с августа пакет стимулирования экономики на фоне пандемии коронавируса, его объем может составить около 900 миллиардов долларов.

На прошедшей неделе состоялись заседания ФРС, Банка Англии и Банка Японии. Федрезерв решил оставить базовую ставку на текущем уровне 0-0,25%, заявив, что намерен продолжать выкуп активов по 120 миллиардов долларов в месяц до существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.

Банк Англии сохранил ставку на уровне 0,1% и объем выкупа активов. Банк Японии оставил ставку на уровне минус 0,1%, продлив дополнительный выкуп коммерческих бумаг (CP) и корпоративных бондов на шесть месяцев.

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