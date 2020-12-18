МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером с открытием торгов в США ускорили темпы роста, а стоимость нефти марки Brent превысила 52 доллара за баррель впервые с 5 марта, свидетельствуют данные торгов. Цена нефти Brent превысила $50 за баррель

По состоянию на 18.12 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,03% — до 52,03 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 1,18%, до 48,94 доллара за баррель.