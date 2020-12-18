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Цена нефти Brent превысила $52 впервые с 5 марта
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Мировые цены на нефть в пятницу вечером с открытием торгов в США ускорили темпы роста, а стоимость нефти марки Brent превысила 52 доллара за баррель впервые с 5 марта,... ПРАЙМ, 18.12.2020
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером с открытием торгов в США ускорили темпы роста, а стоимость нефти марки Brent превысила 52 доллара за баррель впервые с 5 марта, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.12 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,03% — до 52,03 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 1,18%, до 48,94 доллара за баррель.