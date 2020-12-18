МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу вечером колеблется, инвесторы ожидают ясности по пакету стимулирования экономики США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.32 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,02%, или на 0,5 доллара, до 1891 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее стоимость металла снижалась. Мартовский фьючерс на серебро при этом дешевел на 0,23%, до 26,12 доллара за унцию. Госдума разрешила размещать средства ФНБ в драгметаллы

В пятницу цены на золото не показывают определенной динамики. В четверг стоимость металла росла почти на 1,7%. Этому способствовало снижение курса доллара, который ранее достиг минимальной отметки с весны 2018 года. При этом на данный момент американская валюта дорожает, что оказывает некоторое давление на золото.

Основным событием, которое ожидают участники торгов, остается принятия дополнительной поддержки американской экономики. Ранее появились сообщения о том, что республиканцы и демократы в США завершают переговоры о такой программе, с суммой финансирования в 900 миллиардов долларов. Однако переговоры до сих пор ведутся, и окончательное решение не было принято.

В то же время агентство Рейтер приводит мнение аналитиков Goldman Sachs, согласно которому в 2021 году стоимость золота может достигнуть отметки в 2300 долларов за унцию. Эксперты связывают это с растущими инфляционными ожиданиями, на фоне которых происходит ослабление доллара, а также "завышенной оценкой некоторых рисковых активов".

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