МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы в пятницу закрылись снижением на фоне растущей неопределенности вокруг торговых переговоров Великобритании и Евросоюза, а также вокруг принятия пакета стимулов в США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,33%, до 6529,18 пункта, французский CAC 40 — на 0,39%, до 5527,84 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,27%, до 13630,51 пункта.

Сомнения по поводу торговой сделки между Великобританией и Евросоюзом и отсутствие прогресса в принятии пакета мер стимулирования в США в пятницу оказали давление на настроения рынков. Чего ждать от пересмотра индексов FTSE и MVIS

Ранее в пятницу главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье сообщил, что у Евросоюза и Британии осталось "несколько часов" на переговоры, если стороны хотят ввести его в действие с 1 января. Инвесторы опасаются, что стороны могут не успеть достичь соглашения до истечения срока.

"Это действительный переломный момент кризиса, поэтому он, скорее всего, повлияет на рынки в более широком смысле, а не только на игру фунта", — комментирует ситуацию аналитик Spreadex Коннор Кэмпбелл (Connor Campbell), чьи слова приводит агентство Рейтер.

Отсутствие ясности с принятием пакета стимулов в США также добавило пессимизма на рынки. Ранее в декабре американский министр финансов Стивен Мнучин предложил проект суммой в 916 миллиардов долларов. Окончательное решение до сих пор не было принято. Биржи США корректируются после "ралли" четверга

"Рынки приближаются к выходным с этими двумя большими неизвестностями", — отметил Кэмпбелл.

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