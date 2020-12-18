МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы в пятницу закрылись снижением на фоне растущей неопределенности вокруг торговых переговоров Великобритании и Евросоюза, а также вокруг принятия пакета стимулов в США, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,33%, до 6529,18 пункта, французский CAC 40 — на 0,39%, до 5527,84 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,27%, до 13630,51 пункта.
Сомнения по поводу торговой сделки между Великобританией и Евросоюзом и отсутствие прогресса в принятии пакета мер стимулирования в США в пятницу оказали давление на настроения рынков.
Чего ждать от пересмотра индексов FTSE и MVIS
Ранее в пятницу главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье сообщил, что у Евросоюза и Британии осталось "несколько часов" на переговоры, если стороны хотят ввести его в действие с 1 января. Инвесторы опасаются, что стороны могут не успеть достичь соглашения до истечения срока.
"Это действительный переломный момент кризиса, поэтому он, скорее всего, повлияет на рынки в более широком смысле, а не только на игру фунта", — комментирует ситуацию аналитик Spreadex Коннор Кэмпбелл (Connor Campbell), чьи слова приводит агентство Рейтер.
Отсутствие ясности с принятием пакета стимулов в США также добавило пессимизма на рынки. Ранее в декабре американский министр финансов Стивен Мнучин предложил проект суммой в 916 миллиардов долларов. Окончательное решение до сих пор не было принято.
"Рынки приближаются к выходным с этими двумя большими неизвестностями", — отметил Кэмпбелл.
Читайте также:
https://1prime.ru/Financial_market/20201218/832629073.html