МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ в первом квартале будущего года составит около 5% и вернется к 4% в середине года, сказала на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. Центробанк ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне в 4,25%

"Если говорить про ближайший горизонт, то, по нашим предварительным оценкам, годовая инфляция в РФ в первом квартале составит около 5% — в первом квартале следующего года. Затем, если влияние разовых факторов относительно быстро сойдет на нет, она будет снижаться и вернется к 4% в середине года", — сказала глава ЦБ.

Что касается срденесрочного прогноза по инфляции, ЦБ РФ пока не будет его уточнять, заявила Набиуллина.

Инфляционные ожидания населения РФ остаются незаякоренными, отметила глава Центробанка. Банк России обозначил новые проинфляционные риски

"Инфляционные ожидания населения у нас пока незаякоренные. При этом, когда я говорю "незаякоренные", я имею в виду не уровень инфляционных ожиданий населения, а именно их реакцию на разовые факторы. Само по себе то, что инфляционные ожидания людей заметно выше текущей инфляции, характерно не только для России, но и для многих других стран, даже для тех, где инфляция очень низкая", — сказала она.

При этом Набиуллина пояснила, что с точки зрения денежно-кредитной политики риски несет не то, что инфляционные ожидания населения выше измеряемых показателей инфляции, а именно чувствительность инфляционных ожиданий к краткосрочным или локальным факторам.

Если меры кабмина РФ по продуктам дадут эффект в декабре, они снизят инфляцию на 0,1 процентного пункта, но, скорее всего, эффект растянется на январь, заявила глава Банка России.

"Меры правительства, которые принимаются, если они в полной мере будут реализованы и весь эффект от них реализуется до конца декабря, что, я думаю, маловероятно, скорее всего, эффект продлится на январь, но если бы он реализовался до конца декабря, это бы дало эффект – некоторое снижение инфляции на 0,1 процентного пункта", — сказала она.

Согласно прогнозу регулятора, инфляция в России на конец 2020 года составит 4,6-4,9%, а на 14 декабря она уже составила 4,7%.

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых в третий раз подряд.