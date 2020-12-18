Набиуллина ожидает роста инфляции до 5% в начале 2021 года
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ в первом квартале будущего года составит около 5% и вернется к 4% в середине года, сказала на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Если говорить про ближайший горизонт, то, по нашим предварительным оценкам, годовая инфляция в РФ в первом квартале составит около 5% — в первом квартале следующего года. Затем, если влияние разовых факторов относительно быстро сойдет на нет, она будет снижаться и вернется к 4% в середине года", — сказала глава ЦБ.
Что касается срденесрочного прогноза по инфляции, ЦБ РФ пока не будет его уточнять, заявила Набиуллина.
Инфляционные ожидания населения РФ остаются незаякоренными, отметила глава Центробанка.
"Инфляционные ожидания населения у нас пока незаякоренные. При этом, когда я говорю "незаякоренные", я имею в виду не уровень инфляционных ожиданий населения, а именно их реакцию на разовые факторы. Само по себе то, что инфляционные ожидания людей заметно выше текущей инфляции, характерно не только для России, но и для многих других стран, даже для тех, где инфляция очень низкая", — сказала она.
При этом Набиуллина пояснила, что с точки зрения денежно-кредитной политики риски несет не то, что инфляционные ожидания населения выше измеряемых показателей инфляции, а именно чувствительность инфляционных ожиданий к краткосрочным или локальным факторам.
Если меры кабмина РФ по продуктам дадут эффект в декабре, они снизят инфляцию на 0,1 процентного пункта, но, скорее всего, эффект растянется на январь, заявила глава Банка России.
"Меры правительства, которые принимаются, если они в полной мере будут реализованы и весь эффект от них реализуется до конца декабря, что, я думаю, маловероятно, скорее всего, эффект продлится на январь, но если бы он реализовался до конца декабря, это бы дало эффект – некоторое снижение инфляции на 0,1 процентного пункта", — сказала она.
Согласно прогнозу регулятора, инфляция в России на конец 2020 года составит 4,6-4,9%, а на 14 декабря она уже составила 4,7%.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых в третий раз подряд.
https://1prime.ru/macroeconomics/20201218/832625033.html