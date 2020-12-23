МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. "Русснефть" закладывает в бизнес-план на будущий год цену на нефть в диапазоне 45-55 долларов за баррель, сообщили журналистам в компании.

"Несколько сценариев в коридоре 45-55 долларов", — заявили в "Русснефти", комментируя параметры плана. Цены на нефть стабилизировались перед статистикой по запасам в США

"Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. В портфеле компании активы в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объем доказанных и вероятных запасов (2P) компании превышает 200 миллионов тонн. Председатель совета директоров и один из основных бенефициаров "Русснефти" — Михаил Гуцериев.