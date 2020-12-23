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2020
https://1prime.ru/Financial_market/20201223/832663584.html
"Русснефть" дала прогноз по цене на нефть в 2021 году
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"Русснефть" закладывает в бизнес-план на будущий год цену на нефть в диапазоне 45-55 долларов за баррель, сообщили журналистам в компании. "Несколько сценариев в коридоре 45-55... ПРАЙМ, 23.12.2020
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. "Русснефть" закладывает в бизнес-план на будущий год цену на нефть в диапазоне 45-55 долларов за баррель, сообщили журналистам в компании.
"Несколько сценариев в коридоре 45-55 долларов", — заявили в "Русснефти", комментируя параметры плана.
"Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. В портфеле компании активы в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объем доказанных и вероятных запасов (2P) компании превышает 200 миллионов тонн. Председатель совета директоров и один из основных бенефициаров "Русснефти" — Михаил Гуцериев.