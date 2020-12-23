МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом котировок, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,91%, до 5,75 доллара, "Новатэка" — на 1,61%, до 164,1 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 1,22%, до 68,28 доллара, "Газпрома" — на 1,93%, до 5,61 доллара, "Газпром нефти" — подешевели на 4,55%, до 21 долларов. Эксперты: прогулки в магазин в период самоизоляции не толкнут акции ритейлеров вверх

Цена бумаг "Норникеля" уменьшилась на 0,51%, до 31,09 доллара, "Северстали" — увеличилась на 2,01%, до 17,25 доллара, расписки НЛМК подорожали на 2,47%, до 29,02 доллара.

Расписки ВТБ выросли в стоимости на 3,25%, до 0,98 доллара, Сбербанка — подорожали на 3,7% до 14,58 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 1,76%, до 31,75 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 1,73%, до 7,65 доллара, "Магнита" — уменьшилась на 0,24%, до 16,94 доллара. Цена расписок "Ленты" увеличилась на 6,69%, до 3,51 доллара.

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