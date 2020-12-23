МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в среду закрылись в плюсе на фоне новостей о прогрессе в переговорах о торговых отношениях Европейского союза (ЕС) и Великобритании после Brexit, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,6%, до 6491,6 пункта, французский CAC 40 — на 1,11%, до 5527,59 пункта, немецкий индекс DAX — на 1,26%, до 13587,23 пункта.

В среду росту на европейских рынках способствовали новости по прогрессу в переговорах между Великобританией и Евросоюзом. Согласно сообщениям СМИ, торговое соглашение может быть подписано в ближайшее время. Кроме того, позднее были опубликованы данные о том, что стороны достигли договоренности по торговой сделке.

Переходный период после выхода Великобритании из ЕС, в течение которого действуют прежние правила, истекает 31 декабря. Переговоры между сторонами по соглашению о свободной торговле идут тяжело, сохраняются серьезные проблемы. Биржи стран G20 потеряли за неделю от 7% до 29%

В то же время аналитики отмечают, что рынки по-прежнему с опасениями следят за эпидемиологической ситуацией в мире, особенно в Великобритании, где ранее был выявлен новый штамм коронавируса. На фоне его распространения в Великобритании ряд стран объявил о приостановке авиа и транспортного сообщения с Британией.

"То, что мы наблюдаем сейчас, во многом ощущается как состояние рынка в конце года. Существует много осторожности в отношении нового штамма COVID и того, что его появление означает. Так что я не думаю, что мы можем слишком много вкладывать в небольшой рост, особенно когда рынки все еще частично восстанавливаются от потерь", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Oanda Крэга Эрлама (Craig Erlam).

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