МОСКВА, 23 дек — Dow Jones. Фьючерсы на золото по итогам торгов в среду выросли на фоне вялой динамики американского доллара, прервав трехдневное снижение. Котировки нефти выросли более чем на 2%

Экономические отчеты США, которые на этой неделе выходят раньше обычного из-за праздников, оказали поддержку ценам на золото, вызвав ослабление доллара. Индекс доллара ICE в среду снизился на 0,3%.

Потребительские расходы, имеющее важное значение для американской экономики, в ноябре снизились ввиду роста заболеваемости COVID-19, ослабившего активность населения.

Согласно отчету Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 13-19 декабря упало до 3-недельного минимума 803 000. Тем не менее показатель по-прежнему остается высоким, отражая новую волную увольнений, вызванную рекордными темпами распространения коронавируса.

Некоторые инвесторы рассматривают золото как возможный инструмент хеджирования в 2021 году на фоне опасений относительно огромных государственных расходов, сверхнизкой доходности гособлигаций и слишком высоких котировок акций.

"Мы по-прежнему позитивно оцениваем перспективы рынка золота, поскольку реальная доходность гособлигаций все еще находится на отрицательной территории, и такая ситуация, вероятно, сохранится в следующем году", — отметил Хуссейн Сайед, главный стратег-аналитик FXTM.

Февральские фьючерсы на золото по итогам торгов в среду выросли на 7,80 доллара (0,4%) до 1878,10 доллара за унцию после снижения на 0,6% во вторник.

Мартовские фьючерсы на серебро выросли в цене на 38,6 цента (1,5%) до 25,921 доллара за унцию после снижения на 3,2% во вторник.

Мартовские фьючерсы на медь подорожали на 3,6 цента (1%) до 3,556 доллара за фунт после снижения на 1,6% во вторник.

Январские фьючерсы на платину выросли на 7,70 доллара (0,8%) до 1017,10 доллара за унцию после снижения на 0,7% на предыдущей сессии.

— Автор Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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