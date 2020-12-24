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2020
https://1prime.ru/Financial_market/20201224/832670107.html
Курс евро на 25 декабря снизился на 63 копейки
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 63,35 копейки — до 91,3487 рубля, курс доллара — на 61,79 копейки, до 74,8392 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 24.12.2020
курс евро, новости, экономика, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 63,35 копейки — до 91,3487 рубля, курс доллара — на 61,79 копейки, до 74,8392 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 62,49 копейки, составив 82,2685 рубля.
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