МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 63,35 копейки — до 91,3487 рубля, курс доллара — на 61,79 копейки, до 74,8392 рубля, следует из данных Банка России. Эксперты: обвал ВВП США не станет сильным фактором курсовой динамики форекса

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 62,49 копейки, составив 82,2685 рубля.

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