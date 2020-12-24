МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг вечером на фоне ослабления курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.03 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,2%, или на 3,75 доллара, до 1881,6 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,07%, до 25,938 доллара за унцию. Во всем виноваты американцы. Кто и зачем толкает вверх стоимость золота

Трейдеры обратили внимание на сообщения о том, что ЕС и Великобритания спустя несколько месяцев непростых переговоров достигли договоренности о будущем партнёрстве. На фоне этих новостей доллар дешевеет. В результате золото становится доступнее при его покупке в другой валюте, и это позитивно влияет на стоимость металла. В то же время объем торгов на рынках остается сниженным в канун католического Рождества.

Аналитики при этом полагают, что рост цены на золото не является признаком улучшения спроса. "В целом перспективы (стоимости — ред.) золота не оптимистичные… Недавние позитивные настроения относительно вакцины снизили привлекательность золота", — приводит агентство Рейтер мнение главы отдела исследований товаров Geojit Financial Services Хариша Ви (Hareesh V).

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