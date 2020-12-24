МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов в четверг вечером продолжает находиться в плюсе к доллару на новости о достижении договоренности о торговых отношениях между Великобританией и ЕС, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.17 мск курс фунта стерлингов растёт к доллару до 1,3558 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3492 доллара.

Курс евро к доллару в то же время увеличивается до 1,2186 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2185 доллара, курс доллара к иене — до 103,7 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,55 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,08%, до 90,34 пункта. Что задумали банки. Россияне закрывают вклады в валюте не просто так

Валютные инвесторы реагируют на новости вокруг процесса выхода Великобритании из ЕС (Brexit), который завершается с наступлением нового года.

А ранее в четверг стороны спустя несколько месяцев непростых переговоров достигли договоренности о будущем партнёрстве.

Переговоры Лондона и Брюсселя о положениях торгового соглашения после Brexit буксовали несколько месяцев. Главные разногласия у сторон вызывал режим рыболовства: Британия хотела сохранить суверенитет над рядом зон вылова, Европа добивалась сохранения права вести промышленный лов в этих местах для рыбаков нескольких стран Евросоюза.

"Соглашение устранит серьезный риск ухудшения экономической ситуации в Великобритании. Оно откроет путь значительным инвестициям в Великобританию и поддержит восстановление по мере снижения шока от коронавируса, а также обеспечит положительный фон для британских акций и фунта стерлингов в 2021 году", — приводит агентство Рейтер комментарий эксперта по экономике Англии Berenberg Каллума Пикеринга (Kallum Pickering).

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