МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть слегка снижаются в четверг вечером, тем самым готовясь продемонстрировать первое недельное снижение с октября, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.26 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 0,27%, до 51,1 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,21%, до 48,02 доллара за баррель. Февральский фьючерс на Brent тем временем дорожает на 0,16%, до 51,12 доллара за баррель. Доллар продолжает слабеть, а нефть дорожает

С начала недели цены на нефть потеряли более 2%, и в итоге это может вылиться в первое недельное снижением её стоимости октября. За последнюю неделю того месяца цены упали более чем на 10%.

В четверг на нефтяном рынке наблюдается коррекция. Накануне цены подскочили более чем на 2% из-за данных о снижении запасов нефтепродуктов в США за неделю по 18 декабря. При этом объем торгов несколько снижен из-за рождественских праздников. В четверг некоторые рынки завершат работу раньше обычного, а в пятницу торги в США, Европе и частично в Азии проходить не будут.

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