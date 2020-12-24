МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно ростом котировок, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1,5%, до 5,83 доллара, "Новатэка" – снизилась на 1,22%, до 162,1 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 0,91%, до 68,9 доллара, "Газпрома" – подешевели на 2%, до 5,49 доллара, "Газпром нефти" — подорожали на 2,62%, до 21,55 долларов. Юрист рассказал, как отсудить львиную долю ценных бумаг при разводе

Цена бумаг "Норникеля" увеличилась на 0,77%, до 31,33 доллара, "Северстали" – 0,81%, до 17,39 доллара, расписки НЛМК подорожали на 0,9%, до 29,28 доллара.

Расписки ВТБ снизились в стоимости на 0,2%, до 0,98 доллара, Сбербанка — подорожали на 0,27% до 14,62 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 0,94%, до 32,05 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" снизилась на 0,92%, до 7,58 доллара, "Магнита" — увеличилась на 1,12 %, до 17,13 доллара. Цена расписок "Ленты" упала на 3,13%, до 3,4 доллара.

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