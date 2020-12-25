МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу вечером не смог удержаться в плюсе и ушел в минус после двух дней роста.

Торговые площадки на Западе не работают из-за выходного по случаю католических рождественских праздников, что понизило рыночную активность.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.47 мск повышается на 30 копеек, до 74,20 рубля, курс евро – на 50 копеек, до 90,59 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в пятницу доллар опускался до 73,62 рубля, евро — до 89,77 рубля. Рубль "рисует" волну в конце года

НА ВЫХОДНЫЕ — НАЛЕГКЕ

Таким образом, попытки продолжить инерционный рост не увенчались успехом, и рубль пошел вниз — игроки рынка перед выходными предпочли зафиксировать прибыль после двух дней роста. К тому же к этому подталкивают возросшие в последние дни внешнеполитические и санкционные риски. А близость длинных новогодних каникул в РФ усиливает эту тенденцию.

При этом фондовые и сырьевые торговые площадки на Западе сегодня не работают из-за выходного по случаю католического Рождества, что снижает рыночную активность на российском валютном рынке.

Однако пик декабрьского налогового периода в РФ, когда экспортеры традиционно продают валюту для обеспечения обязательных бюджетных платежей, всё ещё поддерживает курс рубля. На сегодня, по оценкам экспертов, пришлось около 1,1 триллиона рублей налогов из общей суммы декабря примерно в 2,5 триллиона.

В итоге доллар и евро растут к рублю на 0,4-0,6%. Рубль: впереди валют EM

ПРОГНОЗЫ

Рубль, начавший этот день с укрепления против доллара и евро, под вечер по традиции перешел к пятничному снижению, отметил Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"Ожидаем в понедельник преимущественно нейтральную курсовую динамику в диапазоне 73,9-74,4 рубля за доллар и 89,9-90,6 рубля за евро", — оценил он.

На начало следующей недели, которая по совместительству будет завершением сложного и насыщенного 2020 года, курс доллар стоит ожидать в диапазоне 72-75 рублей, даёт более широкий разброс Виталий Громадин из "БКС Мир инвестиций". Но исходя и из этой оценки рубль будет, скорее, укрепляться.

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