МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Стоимость биткоина превысила отметку в 26 тысяч долларов, обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов. Власти США хотят обрушить биткоин за новогодние праздники

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 23.38 мск стоимость биткоина установилась на отметке 26 226 долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 23.41 мск биткоин дорожает на 7,29%, до 26 213 долларов.

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