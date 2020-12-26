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2020
https://1prime.ru/Financial_market/20201226/832689445.html
Биткоин обновил очередной рекорд, превысив $26 тысяч
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Стоимость биткоина превысила отметку в 26 тысяч долларов, обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance... ПРАЙМ, 26.12.2020
курс валют, биткоин, криптовалюта, новости, экономика, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Стоимость биткоина превысила отметку в 26 тысяч долларов, обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 23.38 мск стоимость биткоина установилась на отметке 26 226 долларов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 23.41 мск биткоин дорожает на 7,29%, до 26 213 долларов.
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