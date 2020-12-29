ВАШИНГТОН, 29 дек — ПРАЙМ. Фондовые индексы США закрылись в плюсе на фоне мер по поддержке экономики, свидетельствуют данные с закрытия торгов. Европейские биржи закрылись ростом, DAX достигал рекорда

Основные фондовые индексы США в понедельник заметно росли после того, как действующий президент Дональд Трамп одобрил 900-миллиардную программу стимулирования экономики.

По состоянию на 00.00 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,68%, до 30403,97 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,74%, до 12899,42 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,87%, до 3735,36 пункта.

Последний понедельник года инвесторы встретили оптимизмом. Поводом для покупок рисковых активов послужили новости о том, что Трамп в ночь на понедельник подписал документ о госбюджете на 2021 год, включающий в себя пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов, необходимый, как заявляется, в связи с пандемией коронавируса.

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