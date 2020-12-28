МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть колеблются в понедельник, и после дневного роста более чем на 1% вновь перешли к снижению в процессе ухода покупателей с рынка из-за праздников, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 18.59 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускаются на 0,1%, до 51,29 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,29%, до 48,09 доллара за баррель.

Февральский фьючерс на Brent дорожает при этом на 0,12%, до 51,35 доллара за баррель.

В конце декабря объем торгов традиционно несколько снижен из-за рождественских и новогодних праздников. Так, в понедельник закрыты биржи в Великобритании, в четверг торги в мире будут частично ограничены, а в пятницу торговые площадки в основном будут закрыты.

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"Я вижу, что рынок будет очень спокойным до конца года, но в следующие несколько дней тенденция будет нисходящей. Поскольку приближается конец года, трейдеры просто счастливы закрыть свои бухгалтерские книги", — считает экономист OCBC Bank Хоуи Ли (Howie Lee), которого цитирует агентство Блумберг.