МОСКВА, 29 дек — Dow Jones. Фьючерсы на золото в понедельник закрылись с понижением, утратив отмеченный ранее прирост, поскольку инвесторы сочли некоторое укрепление доллара США и рост фондовых индексов достаточно серьезными негативными факторами для котировок данного драгоценного металла. Фондовые индексы США закрылись в плюсе

В течение торгового дня цены на золото ненадолго восстановились до почти шестинедельного максимума после того, как президент США Дональд Трамп на выходных подписал закон о новых мерах поддержки американской экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.

Золото считается средством хеджирования рисков, связанных с падением доллара и стремительным увеличением бюджетных дефицитов во многих странах, которое обусловлено возросшими государственными расходами на преодоление экономических последствий пандемии.

Цены на золото в этом году получали поддержку на фоне экономической неопределенности, вызванной пандемией коронавируса, однако не смогли удержаться выше уровня в 1900 долларов за унцию из-за внедрения экспериментальных вакцин и лекарств, которые были в ускоренном порядке одобрены органами здравоохранения в различных странах мира.

В понедельник котировки рискованных активов получили поддержку ввиду подписания американским президентом закона о новых мерах стимулирования на фоне продолжающейся пандемии в США и других странах мира.

Подписанное Трампом законодательство, вероятно, окажет поддержку котировкам золота, поскольку наращивание государственных расходов обычно способствует ослаблению доллара. Тем не менее, внедрение пакета стимулирующих мер, возможно, уже учтено в ценах на золото, отмечают некоторые эксперты.

Доллар в понедельник отметился небольшим ростом, оказав давление на котировки золота, поскольку деноминированный в долларах драгоценный металл при усилении американской валюты становится менее доступным для держателей других валют.

Февральские фьючерсы на золото на COMEX закрылись с понижением на 0,1%, по 1880,40 доллара США за тройскую унцию. По итогам прошлой недели цены на золото снизились на 0,3% после роста на протяжении трех недель подряд, согласно данным FactSet.

Мартовские фьючерсы на серебро выросли на 2,4%, до 26,539 доллара за унцию. По итогам прошлой недели серебро снизилось в цене на 0,3%.

На прошлой неделе торги на рынке металлов в четверг завершились на час раньше обычного, в 17.30 по Гринвичу. В пятницу рынки были закрыты в связи с празднованием Рождества. На этой неделе в пятницу рынки тоже будут закрыты в связи с празднованием Нового года.

Тем временем мартовские фьючерсы на медь прибавили 0,2%, достигнув 3,571 доллара за фунт, после падения на 1,9% за прошлую неделю.

Январские фьючерсы на платину закрылись с повышением на 1,4%, по 1043,10 доллара за унцию, после падения на 1,4% за прошлую неделю. Мартовские фьючерсы на палладий показали рост на 0,3%, до 2351,80 доллара за унцию, после недельного снижения на 1,1%.

— Автор Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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