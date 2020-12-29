МОСКВА, 29 дек — Dow Jones. Фьючерсы на нефть в понедельник снизились, утратив прирост, отмеченный ранее после того, как президент США Дональд Трамп подписал закон о новых мерах налогово-бюджетного стимулирования экономики объемом в 900 млрд долларов, который предполагает предоставление государственной поддержки компаниям и домохозяйствам. Фондовые индексы США закрылись в плюсе

Февральские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX закрылись с понижением на 1,3%, по 47,62 доллара за баррель. Февральские фьючерсы на нефть Brent на ICE упали в цене на 0,8%, до 50,86 доллара за баррель.

Наблюдавшееся ранее в течение дня ралли "сошло на нет в преддверии ожидаемого всплеска заболеваемости Covid-19 во время зимних праздников, а также ввиду того, что коалиция ОПЕК+ по итогам заседания 4 января, скорее всего, примет решение о наращивания совокупной добычи еще на 500 000 баррелей в день", заявил Роберт Йогер из Mizuho.

"Выплаты в размере 600 долларов, которые получат большинство американцев в рамках реализации нового пакета мер стимулирования, едва ли смогут нивелировать резкое падение спроса, обусловленное ростом заболеваемости COVID и числа смертельных случаев во время празднования Рождества и Нового года", — добавил он.

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 19 млн, и эксперты в сфере здравоохранения предупреждают, что следующие несколько недель будут сложными, поскольку миллионы американцев отправились в поездки во время рождественских выходных.

На прошлой неделе Трамп удивил инвесторов, раскритиковав согласованные недавно новые стимулирующие меры и призвав конгресс США увеличить размер прямых выплат американцам с 600 долларов до 2000 долларов на человека, однако в воскресенье вечером все же подписал соответствующее законодательство, которое также включает в себя выделение 1,4 трлн долларов на финансирование деятельности государственных органов до сентября следующего года, что позволит избежать приостановки работы правительства.

Тем временем январские фьючерсы на природный газ на NYMEX подешевели на 8,5%, до 2,305 доллара за млн БТЕ. За истекший период этого месяца цены на природный газ снизились более чем на 20%. На прошлой неделе котировки снизились после выхода данных Минэнерго США, указавших на менее значительное, чем ожидалось, сокращение запасов, отмечают аналитики.

Январские контракты на бензин упали на 0,8%, до 1,3677 доллара за галлон, а январские контракты на печное топливо снизились на 0,7%, до 1,479 доллара за галлон.

— Автор William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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