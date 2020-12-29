МОСКВА, 29 дек — Dow Jones. Основные фондовые индексы США в понедельник выросли до новых рекордных максимумов после того, как президент США Дональд Трамп в воскресенье подписал закон о поддержке пострадавшей от пандемии экономики, избежав приостановки работы правительства и сняв неопределенность насчет нового пакета стимулирующих мер. Цены на золото упали

Dow Jones Industrial Average прибавил 204,10 пункта, или 0,7%, достигнув 30403,97 пункта, S&P 500 вырос на 32,30 пункта, или на 0,9%, до 3735,36 пункта, а Nasdaq Composite показал рост на 94,69 пункта, или на 0,7%, до 12899,42 пункта. Все три индекса закрылись на новых рекордных максимумах.

После подписания Трампом законопроекта о мерах помощи американские домохозяйства смогут получить прямые выплаты, в то время как бушующая пандемия коронавируса продолжает подрывать деловую и социальную активность. Инвесторы ожидают, что дополнительные выплаты помогут защитить экономику на фоне ограничений, введенных штатами и местными властями для сдерживания вируса Covid-19 этой зимой.

"С экономической точки зрения это серьезная поддержка, которая поможет пережить этот сложный зимний сезон, – пояснил Хани Редха, управляющий портфелем смешанных классов активов в PineBridge Investments. – Но участникам рынка все равно необходимо придерживаться конструктивного настроя".

Акции туристических компаний, серьезно пострадавших от пандемии, сегодня вошли в число лидеров.

Бумаги American Airlines подорожали на 2,6%, акции Norwegian Cruise Line – на 3,9%, акции Carnival – на 4,2%.

Между тем технологический сектор сдает позиции: бумаги Zoom Video Communications упали на 6,3%, а бумаги Chewy – на 11,0%. В этом году акции компаний, специализирующихся на электронной торговле, онлайн-коммуникациях и домашних развлечениях вошли в список самых быстро растущих.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 вырос на 0,7%. Британские рынки сегодня закрыты на рождественские праздники.

Настроение в регионе поддержало начало вакцинации от коронавируса в Европейском союзе в воскресенье. Несколькими днями ранее ЕС заключил торговое соглашение с Великобританией в рамках Brexit, сняв неопределенность насчет их будущих отношений, сохранявшуюся несколько лет. Рубль растёт на глобальном восстановлении аппетита к риску

"С каждым днем количество факторов неопределенности сокращается", – прокомментировал Редха.

Торги на фондовых рынках Азии завершились со смешанной динамикой. Китайский Shanghai Composite завершил торги без значительных изменений, японский Nikkei 225 поднялся на 0,7%, а гонконгский Hang Seng опустился на 0,3%.

Акции Alibaba Group Holding на Гонконгской фондовой бирже упали на 8%. Центральный банк Китая в воскресенье публично раскритиковал Ant Group за многократное нарушение регуляторных требований и призвал ее решить проблемы в тех направлениях, которые растут наиболее быстрыми темпами, в частности, в сфере онлайн-кредитования.

На этой неделе объемы торгов, вероятно, останутся незначительными, поскольку многие взяли отпуск до конца года. В пятницу торги в США проводиться не будут в связи с празднованием Нового года.

— Автор Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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