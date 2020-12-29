ТОКИО, 29 дек — ПРАЙМ. Котировки на Токийской бирже выросли до максимальных показателей, обновив рекорд августа 1990 года. Фондовые индексы США закрылись в плюсе

Максимальное значение ключевого индекса Nikkei, отражающего динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, выросло на 438.34 пункта до уровня 27292,37. Это максимальный показатель с августа 1990 года. По сравнению с итоговым показателем понедельника рост составил более 1,6%.

Индекс Topix, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, представленных в престижной первой секции, поднялся на 15,86 пунктов до уровня 1803,9.

Аналитики связывают бурный рост на Токийской бирже с ростом котировок на Нью-Йоркской бирже.

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