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2020
https://1prime.ru/Financial_market/20201229/832703183.html
Токийская биржа обновила максимум 30-летней давности
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Котировки на Токийской бирже выросли до максимальных показателей, обновив рекорд августа 1990 года. Максимальное значение ключевого индекса Nikkei, отражающего динамику котировок... ПРАЙМ, 29.12.2020
япония, новости, рынки, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ТОКИО, 29 дек — ПРАЙМ. Котировки на Токийской бирже выросли до максимальных показателей, обновив рекорд августа 1990 года.
Максимальное значение ключевого индекса Nikkei, отражающего динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, выросло на 438.34 пункта до уровня 27292,37. Это максимальный показатель с августа 1990 года. По сравнению с итоговым показателем понедельника рост составил более 1,6%.
Индекс Topix, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, представленных в престижной первой секции, поднялся на 15,86 пунктов до уровня 1803,9.
Аналитики связывают бурный рост на Токийской бирже с ростом котировок на Нью-Йоркской бирже.
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