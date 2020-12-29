МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник не показывают единой динамики, при этом японский индекс Nikkei 225 достиг максимальной отметки с 1990 года вслед за рекордной динамикой рынков США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США достигли рекордных максимумов

По состоянию на 7.39 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,33% — до 3386,14 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,38%, до 2264,32 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 1,05% — до 26590,62 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,12% — до 2805,31 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,22% — до 6688,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,79%, до 27333,9 пункта.

Во вторник японский индекс Nikkei впервые с 1990 года достиг отметки в 27000 пунктов вслед за ростом бирж США. Основные американские фондовые индексы в понедельник закрылись в плюсе, обновив исторический максимум. Росту способствовало подписание действующим президентом США Дональдом Трампом бюджета на 2021 год, который включает пакет поддержки экономики страны в размере 900 миллиардов долларов.

Кроме того, палата представителей конгресса США проголосовала за увеличение компенсаций в связи с коронавирусом, затребованное Трампом, — до 2 тысяч с 600 долларов, предусмотренных утвержденным пакетом экономической помощи.

Инвестиционный стратег Baird Росс Мэйфилд (Ross Mayfield), которого цитирует агентство Рейтер, отметил, что рост на рынках вызван "всесторонним оптимизмом" в связи с началом вакцинации от коронавируса и принятием пакета помощи американской экономике.

В то же время давление на индекс KOSPI оказывает статистика по Южной Корее. Индекс доверия потребителей к экономике страны в декабре снизился до 89,8 пункта с ноябрьских 97,9 пункта.

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