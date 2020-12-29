МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем поднимаются, склонность трейдеров к риску на ожиданиях восстановления экономики на фоне поддержки экономики США и Brexit поддерживает котировки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.16 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,34% — до 51,58 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 1,3%, до 48,24 доллара за баррель. Февральский фьючерс на Brent дорожал на 1,38%, до 51,56 доллара за баррель. Утром нефть дорожала на 0,4%.

Оптимизм по перспективам восстановления экономики во вторник поддерживает склонность трейдеров к риску. В результате фондовые рынки Азии в основном выросли, индексы Европы — поднимаются, а биржи США в понедельник обновили исторические максимумы. Прогнозы по восстановлению экономики влияют на ожидания по спросу на нефть. Эксперты не исключили снижения цен на нефть до 30 долларов за баррель

При этом традиционно более надежный доллар дешевеет к мировым валютам, что также позитивно для цен на нефть. Более слабый доллар делает нефть доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.

Трейдеры позитивно реагируют на новости из США. Президент страны Дональд Трамп в ночь на понедельник подписал документ о госбюджете на 2021 год, включающий пакет помощи экономике в 900 миллиардов долларов в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, поддерживают настроения новости о достижении торговой договоренности между Великобританией и ЕС.

В ближайшие дни рынки ожидают встречи ОПЕК+. Заседание ОПЕК+ по условиям сделки альянса с февраля состоится 4 января, а накануне пройдет встреча министерского мониторингового комитета, который вынесет рекомендации по будущим параметрам соглашения.