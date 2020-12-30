ВАШИНГТОН, 30 дек — ПРАЙМ. Биржевые индексы США, которые по ходу дня росли до очередных рекордных значений, вернулись к спаду по итогам вторника на неопределенности с эпидемией коронавируса, свидетельствуют данные торгов. Европейские биржи закрылись ростом, DAX отступил от рекордных максимумов

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,22%, до 3727,04 пункта, промышленный Dow также упал на 0,22%, до 30335,67 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ снизился на 0,38%, до 12850,22 пункта.

В США зарегистрировано уже более 19 миллионов случаев заболевания коронавирусом, более 330 тысяч человек умерли.

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