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Биржевые индексы США отскочили от рекордного уровня
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Биржевые индексы США, которые по ходу дня росли до очередных рекордных значений, вернулись к спаду по итогам вторника на неопределенности с эпидемией коронавируса, свидетельствуют... ПРАЙМ, 30.12.2020
биржи сша, новости, рынки, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 30 дек — ПРАЙМ. Биржевые индексы США, которые по ходу дня росли до очередных рекордных значений, вернулись к спаду по итогам вторника на неопределенности с эпидемией коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,22%, до 3727,04 пункта, промышленный Dow также упал на 0,22%, до 30335,67 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ снизился на 0,38%, до 12850,22 пункта.
В США зарегистрировано уже более 19 миллионов случаев заболевания коронавирусом, более 330 тысяч человек умерли.
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