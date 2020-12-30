МОСКВА, 30 дек — Dow Jones. Котировки фьючерсов на золото во вторник немного выросли на фоне ослабления доллара США и снижения основных американских фондовых индексов. Биржевые индексы США отскочили от рекордного уровня

Февральские фьючерсы на золото на COMEX выросли в цене на 2,50 доллара, или на 0,1%, до 1882,90 доллара за тройскую унцию. В понедельник котировки снизились на 0,1%.

Мартовские фьючерсы на серебро закрылись с понижением на 32,2 цента, или на 1,2%, по 26,217 доллара за унцию. Накануне серебро выросло в цене на 2,4%.

Индекс доллара ICE, отслеживающий стоимость доллара США против корзины основных валют, просел на 0,3%. Деноминированные в долларах сырьевые товары при ослаблении американской валюты становятся более доступными для держателей других валют, что в сочетании со спадом на рынке акций во вторник оказало поддержку котировкам золота.

Фондовые индексы Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и Nasdaq Composite во вторник перешли на отрицательную территорию после того, как ранее в течение сессии достигали внутридневных рекордных уровней.

Индексы перешли к снижению после того, как лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл заблокировал инициативу сенатора Чака Шумера о том, чтобы путем единогласного голосования одобрить повышение прямых выплат американским гражданам, входящих в новый пакет мер налогово-бюджетной поддержки, до 2000 долларов на человека. Палата представителей США в понедельник уже проголосовала за повышение этих выплат.

Многие ключевые покупатели драгоценного металла ожидают его подорожания в 2021 году.

"Их уверенность в этом (подорожании золота в 2021 году) обусловлена исключительно ожиданиями, что повышенная склонность инвесторов к риску сойдет на нет в начале следующего года", — сообщил Наим Аслам из AvaTrade.

Эксперт добавил, что крупнейший золотой ETF — SPDR Gold Shares (GLD) – недавно подтвердил увеличение своих запасов с 1167,53 тонны до 1169,86 тонны.

Тем временем мартовские фьючерсы на медь упали на 1,55 цента, или на 0,4%, до 3,5555 доллара за фунт, после роста на 0,2% в понедельник.

Апрельские фьючерсы на платину прибавили 13,50 доллара, или 1,3%, достигнув 1062,60 доллара за унцию, а мартовские фьючерсы на палладий опустились на 7,50 доллара, или на 0,3%, до 2344,30 доллара за унцию.

— Автор Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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