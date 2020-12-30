МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду вечером на фоне ослабления курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.05 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,43%, или на 8,05 доллара, до 1890,45 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал при этом на 1,11%, до 26,512 доллара за унцию. Рубль в последний торговый день года ощутимо падает

Цена на золото по-прежнему поддерживается слабым долларом. Трейдеры отыгрывают новости о том, что конгресс США принял, а президент Дональд Трамп подписал закон о стимулировании экономики примерно на 900 миллиардов долларов. При этом Трамп потребовал, чтобы американцам выплатили не условленные 600 долларов на человека, а по две тысячи каждому.

"У вас есть новости о вакцинах, которые положительны для экономики, но доллар все еще довольно слаб после одобрения мер стимулирования экономики США", — сказал агентству Рейтер аналитик Bank of China International Сяо Фу (Xiao Fu).

Ранее правительство Великобритании в среду одобрило использование вакцины от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca. Начало вакцинации населения указанным препаратом запланировано на 4 января.