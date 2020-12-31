МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. То, что администрация Джо Байдена будет вводить новые ограничения в отношении России, не вызывает сомнений. Сейчас поводом стала якобы хакерская атака России. Пока доказательств этому США не предоставляет, но уже грозится отключить нашу страну от системы обмена банковской информацией SWIFT. Это грозит проблемами в международных расчетах для нашей страны, но и американской стороне это будет стоить очень дорого, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. Банк России может упростить доступ иностранцев к аналогу SWIFT в России

"Во-первых, США имеет только гипотетическое влияние на SWIFT, штаб-квартира которой расположена в Бельгии. Во-вторых, Россия может ввести довольно жесткие санкции в отношении американских банков и политиков, что невыгодно стране, восстанавливающейся после кризиса", — объясняет эксперт.

Он отмечает, что в мире уже есть примеры отключенных от системы стран, успешно торгующих с другими государствами (например, Иран). По мнению Тузова, у России есть неплохие технологии и эксперты в области обмена банковской информацией.

"Россия еще в 2014 году разработала альтернативу SWIFT — систему передачи финансовых сообщений (СПФС). К ней подключены все ведущие российские банки и компании, а также зарубежные банки, входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Риски для рубля вырастут, если Россию отключат от SWIFT

Кроме того, в следующем году Банк России анонсировал введение цифрового рубля. В таком случае необходимость в международной платежной системе вообще отпадет, поскольку контрагенты смогут проводить платежи без использования SWIFT, считает эксперт.

При этом Тузов уверен — если Россию внезапно, например, завтра отключат от SWIFT, будут панические валютные колебания. Однако стратегически рубль обеспечен российскими золотовалютными резервами, поэтому, после короткого периода турбулентности, курс доллара к рублю вернется в норму. Экспортеры перейдут на расчеты в евро и юанях через альтернативные SWIFT системы, заключил эксперт.