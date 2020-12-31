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Биржевые индексы США умеренно выросли на оптимизме по экономике
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Биржевые индексы США умеренно выросли по итогам торгов в среду на оптимизме по восстановлению экономики после эпидемии коронавируса. По состоянию на полночь по Москве на закрытии... ПРАЙМ, 31.12.2020
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 31 дек — ПРАЙМ. Биржевые индексы США умеренно выросли по итогам торгов в среду на оптимизме по восстановлению экономики после эпидемии коронавируса.
По состоянию на полночь по Москве на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,24%, до 30409,56 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,13%, до 12870,00 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,13%, до 3732,04 пункта.
Рост идет на фоне постепенной вакцинации населения страны и принятого конгрессом пакета стимулирования экономики почти на 1 триллион долларов. Избранный президент США Джо Байден накануне пообещал добиваться от конгресса дополнительных средств на поддержку местных властей, школ и больниц. Байден также раскритиковал подход администрации Дональда Трампа и заявил, что при таких темпах на вакцинацию населения США уйдут годы. Байден обещал задействовать закон о мобилизации производства на нужды обороны, чтобы помочь производству вакцины.
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