ВАШИНГТОН, 31 дек — ПРАЙМ. Биржевые индексы США умеренно выросли по итогам торгов в среду на оптимизме по восстановлению экономики после эпидемии коронавируса. Европейские биржи закрылись снижением, DAX закончил год у рекорда

По состоянию на полночь по Москве на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,24%, до 30409,56 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,13%, до 12870,00 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,13%, до 3732,04 пункта.

Рост идет на фоне постепенной вакцинации населения страны и принятого конгрессом пакета стимулирования экономики почти на 1 триллион долларов. Избранный президент США Джо Байден накануне пообещал добиваться от конгресса дополнительных средств на поддержку местных властей, школ и больниц. Байден также раскритиковал подход администрации Дональда Трампа и заявил, что при таких темпах на вакцинацию населения США уйдут годы. Байден обещал задействовать закон о мобилизации производства на нужды обороны, чтобы помочь производству вакцины.

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