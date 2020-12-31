МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Рубль завершил падением последний торговый день года и упал по итогам 2020 года к доллару и евро на 17-24%, свидетельствуют данные торгов. Рубль к вечеру сбавил темпы падения, но остается в ощутимом минусе

Курс доллара расчетами "завтра" на закрытие торгов среды вырос на 38 копеек — до 74,42 рубля, курс евро – на 85 копеек, до 91,52 рубля, следует из данных Московской биржи.

Рубль по итогам 2020 года упал на 16,7% к доллару и на 24,1% — к евро.

На закрытие 2019 года доллар стоил 61,99 рубля, а в январе 2020 года его стоимость опускалась до 60,88 рубля. В марте он подскочил на треть – годовой пик был достигнут на отметке 81,97 рубля (+32,2%), затем в июне было локальное дно — на 68,04 рубля, а в ноябре доллар поднимался до локального максимума в 80,95 рубля.

Европейская валюта также сначала дешевела в январе 2020 года – до 67,65 рубля против 69,47 рубля за евро на закрытие 2019 года. Годовой пик ее курса был достигнут в ноябре, когда евро подорожал на 35,5% — до 94,14 рубля.

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