МОСКВА, 31 дек — Dow Jones. Котировки фьючерсов на золото в среду существенно выросли на фоне ослабления доллара США и стабильной доходности американских гособлигаций. Биржевые индексы США умеренно выросли на оптимизме по экономике

В декабре золото главным образом торговалось в довольно узком диапазоне 1800-1900 долларов за унцию под действием двух разнонаправленных факторов: ослабления доллара, которое в последнее время оказывало поддержку ценам на драгоценный металл, а также роста доходности 10-летних казначейских облигаций, который делает золото менее привлекательным в качестве актива-убежища.

Индекс доллара ICE, отслеживающий стоимость доллара США против корзины из других основных валют, снизился на 0,3%, до 89,707, минимума с апреля 2018 года. Тем временем доходность 10-летних казначейских облигаций держалась в районе 0,94%, ввиду чего долговые бумаги конкурировали с золотом в качестве защитных активов, отметил Мариос Хаджикириакос, инвестиционный аналитик XM.

На этом фоне февральские фьючерсы на золото на COMEX закрылись с повышением на 10,50 доллара, или 0,6%, по 1893,40 доллара за унцию. По итогам сессии вторника этот драгоценный металл прибавил в цене 0,1%.

"Цены на золото, вероятно, завершили коррекцию, и впервые с июля могут продемонстрировать рост по итогам месяца", — написал Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик Oanda.

Эксперт отметил, что внимание участников рынка теперь будет сосредоточено на втором туре выборов в сенат в Джорджии, результат которого может определить, какая партия будет иметь большинство в конгрессе США, от чего, в свою очередь, зависят перспективы дальнейших мер налогово-бюджетного стимулирования. Европейские биржи закрылись снижением, DAX закончил год у рекорда

Кроме того, ожидается, что при администрации избранного президента США Джо Байдена будут реализованы новые меры поддержки домохозяйств и компаний, пострадавших от пандемии коронавируса, и это окажет дополнительное давление на доллар.

"Трейдеры на рынке золота будут внимательно следить за выборами в Джорджии, которые могут завершиться неожиданной победой кандидатов от Демократической партии", — добавил Мойя.

Мартовские фьючерсы на серебро выросли в цене на 35,6 цента, или на 1,4%, до 26,573 доллара за унцию. Во вторник контракты подорожали на 1,2%.

Тем временем мартовские фьючерсы на медь снизились на 0,1%, до 3,549 доллара за фунт, после падения на 0,4% во вторник.

Апрельские фьючерсы на платину подорожали на 1,5%, до 1078,50 доллара за унцию, после роста на 1,3% по итогам предыдущей сессии, а мартовские фьючерсы на палладий прибавили 1,5%, достигнув 2378,40 доллара за унцию, после падения на 0,3% во вторник.

— Автор Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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