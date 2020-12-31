МОСКВА, 31 дек — Dow Jones. Основные фондовые индексы США в среду выросли, причем Dow Jones Industrial Average достиг уже 13-го рекордного уровня закрытия за счет подорожания акций Walt Disney и ожиданий инвесторов относительно стремительного восстановления экономики после пандемии коронавируса. Настрой инвесторов улучшился в связи с недавним подписанием закона о новых мерах экономического стимулирования в США и началом вакцинации. Цены на золото завершили день вблизи 1900 долларов за унцию

Dow Jones Industrial Average прибавил 73,89 пункта, или 0,2%, достигнув 30409,56 пункта, S&P 500 вырос на 5 пунктов, или на 0,1%, до 3732,04 пункта, а Nasdaq Composite показал рост на 19,78 пункта, или на 0,2%, до 12870 пунктов.

В 2020 году три ведущих американских индекса 100 раз достигали рекордных уровней закрытия, что является максимальным результатом с 2017 года.

Несмотря на то, что коронавирусная пандемия продолжает негативно влиять на экономику, индексы завершают год со значительным приростом. S&P 500 набирает 16%, Nasdaq Composite – 43%. Многие инвесторы полагают, что в следующем году подъем продолжится.

"Фундаментальные позитивные факторы, которые позволили индексам обновить исторические максимумы, не исчезнут ни на следующей неделе, ни в 2021 году, – говорит Хэнк Смит, директор Haverford Trust по инвестиционной стратегии. – Это исключительная денежно-кредитная политика, исключительное налогово-бюджетное стимулирование, экономика, нацеленная на взлет".

Поддержку рыночным настроениям в последние недели года оказывало начало массовой вакцинации от Covid-19 и согласование в США новой программы государственной помощи экономике с бюджетом в 900 млрд долларов. Однако оптимизм остается осторожным из-за роста числа зараженных Covid-19, появления нового, более заразного штамма вируса, замедления экономического восстановления и разногласий в Вашингтоне насчет размера прямых выплат домохозяйствам.

"Такое перетягивание каната – вакцина против вируса, политика против экономики – сохранится еще на какое-то время, – предупреждает директор европейского подразделения State Street Global Advisors по инвестиционной стратегии Алтаф Кассам. – Ноябрь выдался для рынков очень удачным, после такого подъема всегда наступает пауза. Она пришлась на декабрь".

Акции Disney выросли на 2,2%, подталкивая DJIA вверх, а бумаги Dow Inc. показали рост на 2,1%.

В составе S&P 500 рост возглавили акции нефтегазовых компаний и производителей материалов. Акции Freeport-McMoRan и Devon Energy прибавили 7,2% и 5,4% соответственно. Европейские биржи закрылись снижением, DAX закончил год у рекорда

Бумаги AstraZeneca по итогам торгов в Лондоне опустились на 0,8%. Великобритания в среду одобрила применение вакцины, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом. Это уже третья разработанная на Западе вакцина, которая в этом месяце была одобрена в экстренном порядке. Тем временем в США и Европе заболеваемость Covid-19 продолжает повышаться.

"От вакцины AstraZeneca будет зависеть очень многое – больше, чем от каких-либо других вакцин на мировом уровне, – считает портфельный управляющий PineBridge Investments Хани Редха. – Она важна и доступным количеством доз, и более простой процедурой доставки, что особенно актуально для развивающихся стран".

Инвесторы в большинстве своем абстрагируются от краткосрочных трудностей, созданных пандемией, и рассчитывают на то, что вакцины позволят властям начать смягчать ограничения, а это станет стимулом для восстановления экономики. При этом некоторые эксперты отмечают, что определенные риски сохраняются.

"Инвесторы не могут представить, что будет, если применение вакцин не завершится исключительным успехом, — сказал Филип Тоуз, генеральный директор компании Toews Asset Management. – Это может оказать серьезное влияние на рынки".

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась с 0,934% во вторник до 0,926%.

Индекс Stoxx Europe 600 опустился на 0,3%.

Большинство азиатских индексов по итогам дня выросли. Гонконгский Hang Seng набрал 2,2%, Shanghai Composite – 1,0%.

— Авторы Will Horner, William.Horner@wsj.com, Karen Langley, karen.langley@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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